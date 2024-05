Onde assistir a Coritiba x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (3), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e Sport se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela terceira rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar com a Ponte Preta por 1 a 1 e vencer o Brusque por 1 a 0, o Coritiba volta ao campo buscando manter a invencibilidade na Série B. Para o confronto, o técnico Guto Ferreira trata como dúvida a presença de Everton Morelli, com dores.

Do outro lado, o Sport, que vem de derrota para o Atlético-MG na Copa do Brasil, volta as atenções para a disputa da Série B buscando manter o aproveitamento de 100%. Com seis pontos, o Leão venceu o Amazonas por 3 a 2 e o Vila Nova por 2 a 0.

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson; Lucas Ronier e Bernardo; Everton Morelli, Yago e Figueiredo; Leandro Damião. Técnico: Guto Ferreira.

Sport: Caique França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castan e Felipinho; Lucas Lima, Fabricio Domínguez, Felipe e Romarinho; Gustavo Coutinho e Christian Ortiz (Alan Ruiz). Técnico: Mariano Soso.

Desfalques

Coritiba

Fransérgio, Arilson, Vini Paulista, Thalisson Gabriel e Robson seguem fora.

Sport

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 3 de maio de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira - Curitiba, PR

Arbitragem: Vinicius Gonçalves (árbitro), Leandro Matos e Leandra Aires (assistentes), André Ricardo Martins (quarto árbitro), Adriano de Assis Miranda (VAR)