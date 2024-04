Onde assistir a Coritiba x Brusque ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (28), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e Brusque se enfrentam neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela segunda rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no streaming e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar com a Ponte Preta por 1 a 1 na rodada de estreia, o Coritiba busca sua primeira vitória na Série B, enquanto o Brusque, que venceu o Mirassol por 3 a 1, agora mira no seu segundo triunfo consecutivo

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo, Jamerson; Morelli, Vini Paulista; Figueiredo, Matheus Frizzo, David; Leandro Damião.

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Cristovam), Ianson, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Serrato.

Desfalques

Coritiba

Robson e Geovane Meurer estão no DM.

Brusque

Ronei, em transição física, é desfalque.

Quando é?