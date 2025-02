Onde assistir a Corinthians x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do primeiro clássico de Neymar no Campeonato Paulista 2025

Com a presença de Neymar, clássico será disputado nesta quarta-feira (12); confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, em jogo atrasado da nona rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, da CazéTV no YouTube, do Nosso Futebol na TV fechada, além do Uol Play e Zapping via streaming (veja a programação completa).

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o Corinthians confirmou a liderança do Grupo A, ao alcançar 22 pontos em nove jogos disputados. Para o clássico, o técnico Ramón Díaz terá o retorno de Yuri Alberto, que cumpriu suspensão na vitória sobre o São Bernardo por 2 a 0 na última rodada.

Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians e filho de Ramón Díaz, comentou sobre o desafio de enfrentar Neymar e revelou se há um "plano" para parar o craque.

"Nós falamos sobre, é algo que estamos ansiosos para acontecer. Acredito que todos estão empolgados com o próximo jogo. Queremos vencer. No fim é um clássico, a gente quer ganhar esses jogos. Claro que estou animado para enfrentar o Neymar, sei da qualidade dele para o futebol, ainda mais agora atuando no Brasil. Conversamos sobre o jogo dele hoje, debaixo de 34 graus. Sei que a presença do Neymar aqui é boa para o Brasil, mas não queremos que ele faça nenhum estrago aqui no estádio. Não vai acontecer (risos)", afirmou o auxiliar.

"Sabemos da importância e da classe do Neymar, um dos maiores jogadores do mundo. Mas para nós não muda nada. Todo o grupo sabe o que significa a camisa do Corinthians e que vamos jogar um clássico. Ele é um dos melhores do mundo e sabemos que não podemos dar espaço, mas em campo são 11 contra 11, Corinthians contra Santos. Temos a responsabilidade de trabalhar da mesma forma qualquer jogo. Estamos felizes que Neymar esteja no Brasil, porque potencializa o futebol brasileiro a nível mundial. Enfrentá-lo vai ser lindo, mas, aqui dentro da Neo Química, faremos de tudo para ganhar", completou.

Por outro lado, o Santos ocupa a terceira posição do Grupo B, com nove pontos, e segue em busca de uma vaga na zona de classificação para o mata-mata do Paulistão. A partida será a terceira de Neymar desde seu retorno ao clube. O camisa 10 enfrentou o Timão 19 vezes em sua primeira passagem, com um retrospecto desfavorável: seis vitórias, cinco empates e oito derrotas, além de quatro gols marcados e quatro assistências.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho (Léo Maná), André Ramalho, Cacá, Hugo; Raniele, André Carrillo, Alex Santana, Igor Coronado (Rodrigo Garro); Memphis Depay, Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Santos: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo (João Basso), Luan Peres, Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca, Neymar; Soteldo, Tiquinho Soares, Guilherme.

Desfalques

Corinthians

Gustavo Henrique e Maycon estão machucados, enquanto Breno Bidon e Felipe Longo estão com a seleção brasileira sub-20.

Santos

Willian Bigode, Aderlan e Souza estão lesionados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025

quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 Horário: 21h35 (de Brasília)

21h35 (de Brasília) Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Neo Química Arena - São Paulo, SP Arbitragem: Edina Alves (árbitro), Danilo Ricardo Simon e Alex Ang Ribeiro (assistentes), Lucas Canetto (quarto árbitro) e Adriano de Assis (VAR)

Últimos jogos

