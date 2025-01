Os artilheiros do Campeonato Paulista 2025

Confira os goleadores do principal estadual do país

O Campeonato Paulista 2025 começou e, além da intensa corrida pelo título, a disputa pela artilharia promete ser um dos grandes atrativos desta edição. Nomes como Flaco López, do Palmeiras, Jonathan Calleri, do São Paulo, Memphis Depay, do Corinthians, e Tiquinho Soares, do Santos, despontam como fortes candidatos a artilheiro da competição, elevando as expectativas dos torcedores.

Após um tricampeonato histórico do Palmeiras nas últimas temporadas, a competição segue com alto nível técnico e grandes estrelas em campo. A luta pelo título e pela artilharia promete ser acirrada, com muitos lances emocionantes a cada rodada. Quem será o destaque desta edição? Fique de olho nos números e acompanhe os principais jogos do estadual mais disputado do país!

Última atualização em 15 de janeiro de 2025, às 21h25 (de Brasília).