Neymar em clássicos pelo Santos: quantas vitórias e gols o atacante tem contra Corinthians, Palmeiras e São Paulo?

Retrospecto de Neymar em clássicos é bem variado, tendo uma "pedra no sapato" e uma grande vítima

De volta à Vila Belmiro em 2025, Neymar deu reinício aos trabalhos no Brasil disputando o Campeonato Paulista pelo Santos. Pela frente, entre os outros 15 concorrentes ao título estadual, os clássicos contra Corinthians, Palmeiras e São Paulo sempre requerem maior atenção.

Nos primeiros cinco anos de sua carreira, o então "Menino Ney" disputou muitos desses, marcando gols, dando assistências e dribles icônicos, e levantando troféus. Mas nem tudo são flores. Obviamente, ele também teve maus momentos diante dos rivais.

Neymar disputou mais de 40 clássicos em sua primeira passagem no Peixe. Contra os três rivais, escolheu quem seria sua maior vítima, sua pedra no sapato e com quem teria o maior equilíbrio. Abaixo, a GOAL apresenta o retrospecto do novo camisa 10 santista jogando o Clássico Alvinegro, o Clássico da Saudade e o San-São...