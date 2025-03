Onde assistir a Corinthians x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do oitavo jogo de Neymar no Campeonato Paulista 2025

Clássico Alvinegro será disputado neste domingo (9), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, CazéTV no YouTube, do Nosso Futebol na TV fechada, além da Max, PlayPlus, Uol Play e Zapping via streaming (veja a programação completa).

Após a dura derrota para o Barcelona de Guayaquil por 3 a 0 nos playoffs da Libertadores, o Corinthians volta suas atenções para a disputa do Paulistão. Maior campeão do torneio com 30 títulos, o Timão conquistou a classificação para a semifinal após eliminar o Mirassol por 2 a 0 nas quartas, enquanto na primeira fase terminou na liderança do Grupo A, com 27 pontos. Em 13 jogos disputados, foram nove vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Por outro lado, o Santos encerrou a primeira fase na liderança do Grupo B, com 18 pontos e aproveitamento de 50%. Já nas quartas de final, o Peixe eliminou o RB Bragantino por 2 a 0. Em 13 jogos disputados no Paulistão 2025, acumula seis vitórias, três empates e quatro derrotas. Para o clássico, o técnico terá Neymar à disposição. O camisa 10 realizou trabalho de reforço muscular na última sexta-feira (7).

Em 352 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians registra 138 vitórias, contra 112 do Santos, além de 102 empates. No último encontro válido pela primeira fase do Paulistão 2025, o Timão venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Martínez, Carrillo, Bidon e Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay. Técnico: Ramón Díaz.

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Corinthians

Igor Coronado segue fora.

Santos

Aderlan, Hyan e Souza estão lesionados.

Quando é?