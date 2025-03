Com as quartas de final prestes a definir os semifinalistas, veja tudo sobre a fase que revelará os finalistas do Paulistão

A reta final do Campeonato Paulista de 2025 está se aproximando, e a fase semifinal promete grandes emoções. Após a definição dos classificados nas quartas de final, o chaveamento será organizado de acordo com a classificação geral, com os times de melhor campanha tendo a vantagem do mando de campo nos jogos únicos. Assista ao mata-mata do Paulistão ao vivo Veja a promoção Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱