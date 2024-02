Onde assistir a Corinthians x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste domingo (25), na Neo Química Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Ponte Preta se enfrentam neste domingo (25), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada e no streaming da HBO Max (confira a programação completa).

Embalado com a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil após vencer o Cianorte por 3 a 0, o Corinthians volta as atenções para a disputa do Paulistão. Na lanterna do Grupo C, com 10 pontos, o Timão vem de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos.

Do outro lado, a Ponte Preta caiu para a terceira posição do Grupo B após empatar com o Ituano por 1 a 1. No momento, a equipe ocupa a terceira posição do Grupo A, com seis pontos, um a menos que a Portuguesa, na vice-liderança.

Prováveis escalações

Corinthians: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley, Pedro Henrique e Romero. Técnico: António Oliveira.

Ponte Preta: Pedro Rocha, Castro, Haquin e Nilson Júnior; Igor Inocêncio, Emerson Santos (Ramon Carvalho), Léo Naldi, Elvis e Gabriel Risso; Iago Dias e Jeh. Técnico: João Brigatti.

Desfalques

Corinthians

Ruan Oliveira, Pedro Raul, Paulinho, Diego Palácios, Igor Coronado seguem fora.

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 25 de fevereiro de 2024

domingo, 25 de fevereiro de 2024 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Neo Química Arena - São Paulo, SP Arbitragem: Matheus Delgado (árbitro), Neuza Inês Back e Italo Magno de Paula (assistentes), Rodrigo Gomes (quarto árbitro), Rodrigo Guarizo (VAR)