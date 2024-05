Onde assistir a Corinthians x América-RN ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e América-RN se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video no streaming (veja a programação completa).

Embalado com a goleada aplicada sobre o Argentinos Juniors por 4 a 0 na Copa Sul-Americana, o Corinthians volta suas atenções para a Copa do Brasil 2024. Como venceu o jogo de ida por 2 a 1, o Timão tem a vantagem do empate para avançar às oitavas de final. No torneio, a equipe eliminou o Cianorte por 3 a 0 na primeira fase e o São Bernardo por 2 a 0 na sequência.

Do outro lado, o América-RN vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Potiguar no Campeonato Brasileiro Série D. Na Copa do Brasil, o Alvirrubro eliminou o Costa Rica-MS por 2 a 1 na primeira fase e o São Luiz por 3 a 0 na segunda fase. Para avançar às oitavas de final, o time precisa vencer por dois gols de diferença.

Prováveis escalações

Corinthians: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero, Yuri Alberto e Wesley.

Desfalques

Corinthians

Diego Palacios, Matheuzinho e Pedro Henrique estão machucados.

América-RN

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 22 de maio de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (árbitro), Victor Hugo Imazu e Rafael Trombeta (assistentes), Lucas Guimarães (quarto árbitro), Rodrigo Nunes de Sá (VAR)