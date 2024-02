Onde assistir a Chelsea x Leeds United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa da Inglaterra

Blues querem seguir em frente após vice na Copa da Liga Inglesa no fim de semana; veja detalhes

Chelsea e Leeds United se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 16h30 (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em jogo válido pelas oitavas de final da FA Cup, a Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN3, na TV fechada, e do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

O Chelsea ainda vem baqueado da humilhante derrota para um esfacelado Liverpool na final da Copa da Liga Inglesa, no domingo (25). Os comandados de Mauricio Pochettino, portanto, voltam a campo buscando uma recuperação imediata no torneio que simboliza a única chance possível de troféu nesta desastrosa temporada.

Enquanto isso, o Leeds vive momento completamente contrastante. Na sexta-feira, recebeu o então líder absoluto da Championship, o Leicester, e acabou triunfando de virada por 3 a 1, diminuindo a distância entre os dois para apenas quatro pontos. A doze rodadas do fim da segundona inglesa, agora o time terá que dividir atenções com o importante confronto pela copa, contra uma equipe em baixa.

Prováveis escalações

Chelsea: Sánchez; Gusto, Gilchrist, Chalobah e Colwill; Gallagher, Enzo Fernández; Madueke, Palmer e Mudryk; Sterling. Técnico: Mauricio Pochettino.

Leeds United: Meslier; Roberts, Ampadu, Cooper e Firpo; Gruev e Kamara; Gnonto, Gray e Anthony; Piroe. Técnico: Daniel Farke.

Desfalques

Chelsea

Wesley Fofana, Reece James, Lesley Ugochukwu, Romeo Lavia, Carney Chukwuemeka e Benoit Badiashile estão lesionados. Marc Cucurella e Thiago Silva são dúvidas.

Leeds United

Karl Darlow, Pascal Struijk e Stuart Dallas também são ausências por lesão.

Quando é?

Data: quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024

Horário: 16h30 (de Brasília)