Onde assistir a Chapecoense x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (20), na Arena Condá; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chapecoense e Ponte Preta se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 19h (de Brasília), na Arena Condá, em Santa Catarina, pela sexta rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há três rodadas, com dois empates (diante do Botafogo-SP sem gols e América-MG por 2 a 2) e uma derrota (para o CRB por 2 a 0), a Chapecoense entra em campo pressionada pela vitória. Atualmente, o time soma oito pontos e tem um aproveitamento de 53%.

Do outro lado, a Ponte Preta, com cinco pontos, vem de empate com o Operário-PR por 1 a 1 e derrota para o Santos por 2 a 1 nos últimos dois jogos disputados.

Mais artigos abaixo

O retrospecto histórico mostra um grande equilíbrio. Em 14 jogos disputados, a Chapecoense tem cinco vitórias, enquanto a Ponte Preta tem quatro vitórias, além de cinco empates. No último encontro válido pela Série B de 2023, a Macaca venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Chapecoense: Cavichioli; JP Galvão, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Marcelinho; Foguinho, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Rômulo, Marcinho e Mário Sérgio.

Ponte Preta: Pedro Rocha; Igor Inocencio, Haquín, Sergio Raphael e Risso; Dudu Vieira, Emerson Santos e Elvis; Matheus Régis, Gabriel Novaes e Iago Dias.

Desfalques

Chapecoense

Jhonnathan, Kelvyn e Perroti estão fora.

Ponte Preta

Everton Brito e Zé Mario seguem fora.

Quando é?

Data: segunda-feira, 20 de maio de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena Condá - Chapecó, SC

Arbitragem: Bruno Pereira (árbitro), Clovis Amaral e Daniella Coutinho (assistentes), Julio Cesar Pfleger (quarto árbitro), Rodrigo Nunes de Sá (VAR)