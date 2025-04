Onde assistir a Chapecoense x Athletic ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (20), na Arena Condá; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chapecoense e Athletic se enfrentam nesta domingo (20), às 20h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 4ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, pelo streaming (confira a programação completa).

A Chapecoense abriu a rodada no 14° lugar, com apenas uma vitória nas três primeiras rodadas. O time catarinense foi derrotado por CRB e Coritiba nos dois primeiros compromissos, vindo de vitória sobre o Paysandu, por 2 a 0, no Pará. O objetivo é, portanto, embalar.

O Athletic, enquanto isso, é o pior time do campeonato. Os mineiros sequer pontuaram, perdendo todos os jogos até aqui, com dez gols sofridos no recorte. Expectativa é de conquistar os primeiros pontos na Segundona.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo e João Silveira; Mailton, Bruno Matias, Eduardo Person, Rafael Carvalheira e Walter Clar; Ítalo e Mário Sérgio. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Athletic: Jefferson; Douglas Silva, Marcelo Ajul, Edson Miranda e Rodrigo Gelado; Diego Fumaça, Sandry e Amorim; Max, Lincoln e Welinton Torrão. Técnico: Roger Silva.

Desfalques

Chapecoense

Sem desfalques divulgados.

Athletic

Adriel e Wesley Gasolina (suspensos).

Quando é?