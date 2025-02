Equipes entram em campo nesta quarta-feira (12), no Estádio Celtic Park; confira a transmissão e outras informações do jogo

Celtic e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 17h (de Brasília), no Estádio Celtic Park, na Escócia, pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Embalado por oito vitórias consecutivas no Campeonato Alemão, o Bayern de Munique volta suas atenções para a disputa da Champions League em busca da classificação para as oitavas de final. Na fase de grupos, os bávaros terminaram em 12º lugar, com 15 pontos, após oito jogos, sendo cinco vitórias e três derrotas.

Por outro lado, o Celtic encerrou a fase de grupos em 21º lugar, com 12 pontos e aproveitamento de 50%. O jogo de volta está marcado para o próximo dia 18, na Allianz Arena, em Munique.

