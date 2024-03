Onde assistir a Ceará x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (6), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Bahia se enfrentam na noite desta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN no streaming e do Nosso Futebol na TV fechada (veja a programação completa).

Após quatro empates consecutivos na temporada, o Ceará busca reencontrar o caminho da vitória. Fora da zona de classificação, a equipe ocupa a quinta posição do Grupo A, com seis pontos. Até aqui, o Vozão soma uma vitória e três empates.

Do outro lado, o Bahia chega embalado com quatro vitórias. Na Copa do Nordeste, o Tricolor é o líder do Grupo B, com nove pontos, dois a mais que o Fortaleza, segundo colocado. Nos quatro jogos disputados no torneio, soma três vitórias e uma derrota. Aproveitamento de 75%.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Ceará: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Guilherme Castilho e Jorge Recalde; Facundo Castro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Vagner Mancini.

Bahia: Marcos Felipe; Arias, Kanu, Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Ademir (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques

Ceará

Daniel, Fernando Miguel e Bruninho seguem no departamento médico.

Bahia

Ryan e Acevedo estão fora.

Quando é?