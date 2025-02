Onde assistir a Botafogo x Racing ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Recopa Sul-Americana 2025

Equipes decidem o título nesta quinta-feira (27), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Racing se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela final da Recopa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Eliminado do Campeonato Carioca, o Botafogo volta suas atenções para a decisão da Recopa. Atual campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, o Alvinegro busca o título inédito. Após perder o primeiro jogo por 2 a 0, a equipe precisa vencer por três gols de diferença para ser campeã no tempo normal. Se vencer por dois gols, a decisão irá para a prorrogação.

Do outro lado, o Racing, atual campeão da Copa Sul-Americana, chega em vantagem. Como venceu em Buenos Aires, a equipe argentina pode perder por até um gol para conquistar o troféu inédito.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Danilo Barbosa (Jair), Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Allan; Savarino, Igor Jesus, Artur.

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Nazareno Colombo, Santiago Quirós; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Gabriel Rojas; Zaracho (Vietto); Maximiliano Salas, Adrián Martínez.

Desfalques

Botafogo

Cuiabano, expulso no primeiro jogo, cumprirá suspensão.

Racing

Agustín García Basso e Santiago Sosa seguem no departamento médico.

Quando é?