Recopa Sul-Americana 2025: quando é, estádios, classificados, onde assistir e mais dos jogos

A partida entre o campeão da Copa Libertadores e o vencedor da Copa Sul-Americana será em fevereiro de 2025

A Recopa Sul-Americana 2025, tradicional torneio que abre a temporada de clubes sul-americanos, já tem data definida para acontecer. O confronto entre o campeão da Copa Libertadores, o Botafogo, e o vencedor da Copa Sul-Americana, o Racing, será disputado nos dias 19 e 26 de fevereiro.

O jogo de ida está marcado para o Estádio Presidente Perón, o El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina. Já o campeão será conhecido na semana seguinte, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, casa do Glorioso.

Disputada desde 1989, com uma breve interrupção entre 1999 e 2002, a Recopa Sul-Americana reúne os campeões das principais competições de clubes da Conmebol e promete um grande espetáculo em 2025. As datas já foram confirmadas pela entidade, mas os horários das partidas ainda não foram divulgados.