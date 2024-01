Onde assistir a Botafogo x Portuguesa-RJ ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo nesta terça-feira (30), no Estádio Nilton Santos; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo e Portuguesa-RJ se enfrentam nesta terça-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela quinta todada do Campeonato Carioca 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do Bandsports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa aqui).

Na vice-liderança da Taça Guanabara, com nove pontos, um a menos que o líder Fluminense, o Botafogo vem de vitória sobre o Sampaio Corrêa por 2 a 0. Até aqui, o Alvinegro soma três vitórias e uma derrota. Registrando um aproveitamento de 75%.

Do outro lado, a Portuguesa-RJ, atual campeã da Taça Rio, ocupa a quarta posição, com sete pontos. A Lusa soma duas vitórias, um empate e uma derrota no torneio. Na última rodada, a equipe empatou sem gols com o Flamengo.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Jefferson Maciel, Newton, Bastos e Hugo (Marçal); Danilo Barbosa, Jacob Montes, Tche Tche e Savarino (Jeffinho); Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

Portuguesa-RJ: Dida, Ronaldo, Guerra, Filemon e Pará; Wellington, João Paulo (Coppetti), Rosa e Romarinho; Bonilha e Breno. Técnico: João Carlos Ângelo.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Portuguesa-RJ

Não há desfalques confirmados.

Quando é?