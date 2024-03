Onde assistir a Botafogo-PB x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (7), no Estádio Almeidão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-PB e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 19h (de Brasília), no Estádio Almeidão, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Nosso Futebol na TV fechada, além do DAZN no streaming (veja a programação completa).

Embalado com a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil após vencer o Fluminense-PI por 3 a 0, o Fortaleza volta as atenções para a disputa do Nordestão. No momento, briga pelas primeiras posições do Grupo B, com sete pontos. Até aqui, foram duas vitórias, um empate e uma derrota.

Do outro lado, o Botafogo-PB vem de duas vitórias consecutivas no Campeonato Paraibano. Na Copa do Nordeste, com sete pontos, busca se manter na zona de classificação.

Prováveis escalações

Botafogo-PB: Dalton, Lenon, Douglas, Wendel Lomar e Bruno Cardoso; Rodrigo, Pedro Ivo e Bruno Leite; Kiko, Paulinho e Pipico. Técnico: Moacir Júnior.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Cardona e Kuscevic; José Welison, Pedro Augusto e Kauan; Marinho (Yago Pikachu), Lucero e Machuca. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques

Botafogo-PB

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Dudu, Titi e Escobar seguem se recuperado do atentado, enquanto Calebe está em transição física e Hércules está no departamento médico.

Quando é?