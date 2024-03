Onde assistir a Botafogo-PB x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (27), no Estádio Almeidão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-PB e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela oitava rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Nosso Futebol na TV fechada, e do Star+ e do DAZN no streaming (veja a programação completa).

Dependendo apenas de si para avançar de fase no Nordestão, o Botafogo-PB aparece na quarta posição do Grupo A, com 12 pontos, dois a menos que o líder Sport.

O Bahia, que está na liderança isolada do Grupo B com 18 pontos, já está classificado para a próxima fase do Nordestão. Assim, o técnico Rogério Ceni pode mandar a campo um time reserva, visando o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano contra o Vitória, que será disputado no domingo (31).

Prováveis escalações

Botafogo-PB: Dalton; Lenon, Reniê, Wendel Lomar e Bruno Cardoso; Rodrigo, Thallyson e Bruno Leite; Dudu, Kiko e Pipico. Técnico: Moacir Júnior.

Bahia: Adriel; Gilberto (Marcos Victor), Gabriel Xavier, David Duarte e Caio Roque; Rezende, Jota e Yago Felipe; Rafael Ratão, Ademir e Oscar Estupiñán. Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques

Botafogo-PB

Douglas segue no departamento médico.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?