Onde assistir a Botafogo x Junior Barranquilla ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Junior Barranquilla se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela primeira rodada da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

reescrever: Após conquistar o título da Taça Rio, o Botafogo volta suas atenções para a estreia na fase de grupos da Libertadores. O Alvinegro garantiu a vaga após eliminar o Aurora por 7 a 1 no placar agregado e o RB Bragantino por 3 a 2 no placar agregado nos playoffs.

Do outro lado, o Junior Barranquilla vem de uma vitória sobre o La Equidad por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Colombiano. Além do Botafogo, LDU e Universitario completam o Grupo D.

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito Fernández; Rafael, Lucas Halter, Alexander Barboza, e Hugo; Gregore; Danilo Barbosa e Eduardo; Savarino, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Fábio Matias.

Junior Barranquilla: Santiago Mele; Brayan Ceballos, Jermein Peña, Gabriel Fuentes, Walmer Pacheco e Didier Moreno; Víctor Cantillo, Yimmi Chará e Deibér Caicedo; José Enamorado e Carlos Bacca. Técnico: Arturo Reyes.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Junior Barranquilla

Emanuel Olivera está machucado.

Quando é?

Data: quarta-feira, 3 de abril de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ

Arbitragem: Cristian Garay (árbitro), José Retamal e Miguel Rocha (assistentes), Manuel Vergara (quarto árbitro), Juan Lara (VAR)