Onde assistir a Botafogo x Boavista ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Taça Rio

Equipes entram em campo neste domingo (31), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Boavista se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da final da Taça Rio. A partida terá transmissão ao vivo da BandSports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

O Botafogo encerrou a primeira fase do Campeonato Carioca em quinto lugar, acumulando 20 pontos. Em seguida, na semifinal, eliminou o Sampaio Corrêa com um placar agregado de 4 a 2. Agora, para conquistar o troféu da Taça Rio, o Alvinegro tem a vantagem de poder perder por até três gols de diferença, após vencer o primeiro jogo por 4 a 0.

Do outro lado, o Boavista, que eliminou a Portuguesa por 4 a 3 na semifinal, precisa reverter o placar para ficar com o título. Caso vença por quatro gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Marçal; Gregore, Marlon Freitas e Kauê; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Raí. Técnico: Fábio Matias.

Boavista: André Luiz; Pablo Maldini, Sheldon e Gabriel Almeida; Mateus Ludke, William Oliveira, Ryan Guilherme, Crystopher e Alyson; Jeffinho e Matheus Lucas. Técnico: José Quadros.

Desfalques

Botafogo

Luiz Henrique, Jeffinho e John seguem fora.

Boavista

Sem desfalques confirmados.

Quando é?