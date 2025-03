Onde assistir a Bolívia x Uruguai ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Equipes entram em campo nesta terça-feira (25), pela 14ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

A Bolívia recebe o Uruguai na tarde desta terça-feira (25), às 17h (de Brasília), no Municipal de El Alto, que tem uma altitude de 4 mil metros acima do nível do mar, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada e no streaming (veja a programação completa aqui).

A Bolívia segue na luta por uma vaga na Copa do Mundo e aposta na altitude de El Alto como trunfo para enfrentar o Uruguai, após sofrer uma derrota para o Peru. Com 13 pontos em 13 jogos, a equipe ocupa a zona de repescagem e tenta se recuperar na reta final das Eliminatórias. Já o Uruguai, quarto colocado com 20 pontos, chega para o confronto desfalcado de Giorgian De Arrascaeta e Nicolás De La Cruz, mas sob o comando de Marcelo Bielsa, busca superar as dificuldades da altitude para se aproximar da vaga direta no Mundial.

Prováveis escalações

AFP

Bolívia: Vizcarra; Medina, Haguín, Morales, Sagredo; Cuéllar, Villamil, Vaca; Terceros, Fernández e Algaranasz. Técnico: Óscar Villegas.

Uruguai: Rochet; Nández, Araújo, Giménez, Oliveira; Valverde, Bentancur, Aguirre; Pellistri, Araújo e Darin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

Desfalques

Bolívia

Sem desfalques confirmados.

Uruguai

Sem desfalques confirmados.

Quando é?