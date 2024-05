Onde assistir a Boca Juniors x Nacional Potosí ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), na Bombonera; confira a transmissão e outras informações do jogo

Boca Juniors e Nacional de Potosí se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Star+ via streaming (veja a programação completa).

Na segunda posição, a dois pontos do Fortaleza, o Boca ainda sonha com a classificação direta para as oitavas de final. No entanto, depende de uma vitória somada a um tropeço do Leão do Pici. Caso termine mesmo na segunda posição de sua chave, os xeneizes vão para o play-off enfrentar alguma equipe eliminada da Libertadores na terceira posição da fase de grupos. O Nacional também está na briga e vai afzer uma verdadeira final contra os argentinos.

Prováveis escalações

Boca Juniors: Sergio Romero; Marcelo Saracchi, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel e Edinson Cavani.

Nacional de Potosí: Saidt Mustafá; Óscar Baldomar, Edisson Restrepo, Maximiliano Ortíz, Miyhel Ortiz; Luis Pavia, Andrés Torrico, Saulo Guerra, Diego Hoyos; William Álvarez e Martín Prost.

