Onde assistir a Boavista x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Taça Rio

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (27), no Estádio Eucyzão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Boavista e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Eucyzão, em Bacaxá, pelo jogo de ida da semifinal da Taça Rio. A volta está marcada para o dia 31, no Estádio Nilton Santos. A partida terá transmissão ao vivo da BandSports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Após terminar a primeira fase em quinto lugar do Campeonato Carioca, com 20 pontos, o Botafogo eliminou o Sampaio Corrêa por 4 a 2 (placar agregado) na semifinal, enquanto o Boavista deixou para trás a Portuguesa por 4 a 3 na semi.

Prováveis escalações

Boavista: André Luiz; Mateus Ludke, Sheldon, Gabriel Silva, Pablo Maldini e Alyson; Willian Oliveira, Crystopher e Ryan; Jefferson Souza e Matheus Lucas. Técnico: Filipe Candido.

Botafogo: Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexsander Barboza e Marçal (Hugo); Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Jefferson Savarino e Tiquinho Soares. Técnico: Fábio Matias.

Desfalques

Boavista

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Luiz Henrique, Jeffinho e John seguem fora.

Quando é?