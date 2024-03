Onde assistir a Benfica x Lyon ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Champions League feminina

Equipes entram em campo nesta terça-feira (19), no Estádio da Luz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Benfica e Lyon se enfrentam nesta terça-feira (19), às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League feminina 2023/24. A volta está marcada para o dia 27, na França. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada, do DAZN no streaming e no YouTube do DAZN Brasil, com narração em português (veja a programação completa aqui).

Veja esse jogo da Champions feminina ao vivo, com narração em português, no Youtube do DAZN Brasil

Maior campeão da Champions feminina com oito títulos (2010/11, 2011/12, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2021/22), o Lyon conquistou a classificação para o mata-mata do torneio após encerrar a primeira fase na liderança do Grupo B, com 14 pontos. Até o momento, soma quatro vitórias e dois empates.

Do outro lado, o Benfica, que conquistou a classificação inédita para as quartas da Champions feminina, encerrou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo A, com nove pontos, sete a menos que o líder Barcelona.

Prováveis escalações

Benfica feminino: Lena Pauels; Laís Araújo, Ana Rita Seiça e Christy Ucheibe; Lúcia Alves, Anna Gasper, Andreia Faria e Andrea Falcón; Marie-Yasmine Alidou, Jessica Silva e Nycole Raysla. Técnica: Filipa Patão.

Lyon feminino: Christiane Endler; Ellie Carpenter, Vanessa Gilles, Wendie Renard e Perle Morroni; Daniele van de Donk, Damaris Egurrola Wienke e Lindsey Horan; Kadidiatou Diani, Ada Hegerberg e Amel Majri. Técnica: Sonia Bompastor.

Desfalques

Benfica

Letícia Almeida está lesionada.

Lyon

Wendie Renard e Amandine Henry estão no departamento médico.

Quando é?

Data: terça-feira, 19 de março de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio da Luz - Lisboa, POR

Arbitragem: Ewa Augustyn (árbitra), Paulina Baranowska e Julia Bukarowicz (assistentes), Lina Lehtovaara (quarta árbitra), Tomasz Kwiatkowski (VAR)