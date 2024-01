Onde assistir a Nova Iguaçu x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), no Estádio Parque do Sabiá; veja como acompanhar na TV e na internet

Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 18h10 (de Brasília), no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo do Bandsports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa aqui).

Invicto na Taça Guanabara, o Vasco ocupa a quarta posição na tabela, somando oito pontos. Até o momento, os cruzmaltinos conquistaram vitórias sobre o Boavista por 2 a 0 e o Madureira por 2 a 0. Além disso, registraram empates contra o Sampaio Corrêa por 3 a 3 e o Bangu por 2 a 2.

Por outro lado, o Nova Iguaçu, que soma sete pontos, sofreu uma derrota para o Fluminense por 3 a 0 na última rodada. Antes disso, conquistou vitórias sobre o Sampaio Corrêa por 2 a 1 e o Bangu por 3 a 2. Além disso, registrou um empate com o Flamengo por 1 a 1.

Prováveis escalações

Nova Iguaçu: Fabrício; Cayo Tenório, Sérgio Rafael, Gabriel Pinheiro e Ítalo Silva; Ronald, Igor Guilherme e Albert; Carlinhos, Bill e Xandinho. Técnico: Carlos Vitor.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Medel, João Victor e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes (Paulinho) e Payet; Erick Marcus, David e Vegetti. Técnico: Ramón Diaz.

Desfalques

Vasco

Paulinho sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e está fora.

Nova Iguaçu

Não há desfalques confirmados.

Quando é?