Onde assistir a Bangu x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo neste domingo (28), no Estádio Mané Garrincha; veja como acompanhar na TV e na internet

O Vasco enfrenta o Bangu na tarde deste domingo (28), às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do Bandsports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa aqui).

Invicto, o Vasco busca manter-se na liderança da Taça Guanabara. Com sete pontos, o Cruzmaltino venceu o Boavista e o Madureira por 2 a 0, além de empatar com o Sampaio Corrêa por 3 a 3 nos três primeiros jogos disputados.

Do outro lado, o Bangu está lutando para se distanciar da zona de rebaixamento. A equipe ainda não conquistou nenhum ponto, sendo derrotada pela Portuguesa por 1 a 0, pelo Botafogo por 2 a 0 e pelo Nova Iguaçu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Jair, Praxedes, Paulinho e Dimitri Payet; David e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Bangu: Gabriel Leite; Ricardo Cerqueira, Felipe Soares, Victor Oliveira e Erick Daltro; Adsson, Renatinho, Edgar Neto e Cleyton; Gabriel Saul e João Maranhão.

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados

Bangu

Não há desfalques confirmados.

Quando é?