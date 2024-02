Onde assistir a Bangu x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (15), na Arena Batistão; veja como acompanhar na TV e na internet

Bangu e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (15), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Batistão, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, da Bandsports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa aqui).

Na vice-liderança da Taça Guanabara, com 15 pontos, o Flamengo está invicto com quatro vitórias e três empates. Um aproveitamento de 71%. Sem Pulgar, suspenso, o técnico Tite testou Igor Jesus no lugar do volante.

Do outro lado, o Bangu, bicampeão carioca, está em décimo lugar, com cinco pontos. Nos últimos dois jogos, a equipe venceu o Audax-RJ por 1 a 0 e empatou com o Volta Redonda por 1 a 1.

Em 230 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 144 vitórias, contra 51 do Bangu, além de 35 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Carioca de 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Bangu: Gabriel Leite; Gabriel Saulo, Felipe Soares, Victor Oliveira, Erick Daltro; Renatinho, Bruno Tatavitto, Adsson, Raphael Augusto; Gabriel Canela e João Victor. Técnico: França Júnior.

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Desfalques

Bangu

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Allan e Nicolás de la Cruz por questões físicas, estão fora, enquanto Erick Pulgar cumprirá suspensão. Matías Viña vai acompanhar o nascimento da filha.

Quando é?

Data: quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024

quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Arena Batistão - Aracaju, SE