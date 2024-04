Onde assistir a Bahia x Náutico ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), na Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Náutico se enfrentam na noite desta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para BA) na TV aberta, do DAZN no streaming e do Nosso Futebol na TV fechada (veja a programação completa).

Após perder o título do Campeonato Baiano para o Vitória por 4 a 3 no agregado, o Bahia volta as atenções para o mata-mata do Nordestão. No torneio, o Tricolor terminou na liderança do Grupo B, com 18 pontos, 10 a mais que o Fortaleza, segundo colocado.

Do outro lado, o Náutico, que também perdeu o título do Campeonato Pernambucano para o rival Sport por 2 a 0 no agregado, avançou para as quartas de final do Nordestão após terminar a primeira fase em quarto lugar do Grupo B, com sete pontos. Até o momento, soma uma vitória, quatro empates e três derrotas no torneio.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Arias, Kanu, Cuesta e Rezende; Caio Alexandre, Jean Lucas, Luciano Juba, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

Náutico: Vagner; Arnaldo, Rafael Vaz, Guilherme Matos e Diego Matos; Marco Antônio, Marcos Júnior e Patrick Allan; Luiz Paulo, Fernandinho e Paulo Sérgio. Técnico: Mazola Júnior.

Desfalques

Bahia

Everaldo está fora do jogo.

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Quando é?