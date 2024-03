Onde assistir a Atlético de Madrid x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol

Equipes se enfrentam neste domingo (17), no Estádio Cívitas Metropolitano; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam na tarde deste domingo (17), às 17h (de Brasília), no Estádio Cívitas Metropolitano, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (confira a transmissão completa).

Classificado para as quartas de final da Champions League, o Barcelona volta as atenções para a disputa do Espanhol. Com 61 pontos, 11 a menos que o líder Real Madrid, os catalães vem de vitória sobre o Mallorca por 1 a 0 no torneio nacional.

Do outro lado, o Atlético de Madrid eliminou a Inter de Milão nos pênaltis por 3 a 2 na Champions League e garantiu a vaga nas quartas de final. No Campeonato Espanhol, os Colchoneros somam 55 pontos e buscam se manter no G-4.

Em 241 jogos disputados entre as equipes, o Barcelona soma 109 vitórias, contra 75 do Atlético de Madrid, além de 57 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Espanhol 2023/24, os catalães venceram por 1 a 0.

Prováveis escalações

Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Witsel e Mario Hermoso; Llorente, de Paul, Koke, Barrios e Samu Lino; Morata e Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí e João Cancelo; Raphinha, Christensen e Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski e João Félix. Técnico: Xavi.

Desfalques

Atlético de Madrid

Lesionados, José Gimenez e Thomas Lemar estão fora.

Barcelona

Frenkie de Jong, Pedri, Gavi e Alejandro Balde seguem lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 17 de março de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Cívitas Metropolitano - Madrid, ESP