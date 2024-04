Onde assistir a Atalanta x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (18), no Estádio Gewiss; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atalanta e Liverpool se enfrentam na tarde desta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), no Estádio Gewiss, em Bérgamo, pelo jogo de volta das quartas de final da Europa League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Brigando pelo título do Campeonato Inglês, o Liverpool volta as atenções para a disputa da Liga Europa. Como perderam o primeiro jogo por 3 a 0, os Reds precisam vencer por quatro gols de diferença para avançar à semi.

Na primeira fase, a equipe de Klopp terminou na liderança do Grupo E, com 12 pontos, enquanto nas oitavas de final eliminou o Sparta Praga por 11 a 2 no placar agregado. Até o momento, o Liverpool soma seis vitórias e duas derrotas no torneio.

Do outro lado, a Atalanta pode perder por até dois gols de diferença para garantir a classificação para a semifinal. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Benfica e Olympique de Marselha.

Prováveis escalações

Atalanta: Juan Musso; Marten de Roon, Berat Djimsiti, Isak Hien e Davide Zappacosta; Éderson, Mario Pašalić; Matteo Ruggeri e Teun Koopmeiners; Charles De Ketelaere e Gianluca Scamacca. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Liverpool: Alisson; Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson; Wataru Endo, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Luis Díaz, Cody Gakpo. Técnico: Jurgen Klopp.

Desfalques

Atalanta

Sem desfalques confirmados.

Liverpool

Joel Matip, Ben Doak, Conor Bradley e Thiago Alcântara estão fora.

Quando é?