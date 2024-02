Onde assistir a ASA x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), no Estádio Municipal de Arapiraca; confira a transmissão e outras informações do jogo

ASA e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (28), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Municipal de Arapiraca, em Alagoas, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video no streaming (veja a programação completa).

Embalado com seis vitórias consecutivas no Campeonato Gaúcho, o Internacional vem de triunfo sobre o Grêmio por 3 a 2. Melhor ranqueado na CBF, o Colorado chega com a vantagem do empate para avançar.

Do outro lado, o ASA vem de dois empates e uma vitória nos últimos três jogos na temporada. Precisando da vitória, o técnico Rodrigo Fonseca deve promover a entrada de Flávio Souza no ataque no lugar de Bruno.

Prováveis escalações

ASA: Bruno; Rômulo, Roni Lobo e Benné; Paulino, Colina (Allef), Wescley, Didira e Gabriel; Keliton e Flávio Souza (Bruno). Técnico: Rodrigo Fonseca.

Internacional: Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz, Mauricio, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

Desfalques

ASA

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Sergio Rochet, Mercado e Valencia são desfalques.

Quando é?