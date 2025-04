Onde assistir a Arsenal x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (8), no Emirates Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Arsenal e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta pelo SBT, com narração de Tiago Leifert e comentários de Mauro Beting, Alexandre Pato e Nadine Basttos. Na TV por assinatura, o jogo será exibido pela TNT, e também estará disponível via streaming na plataforma Max (veja a programação completa).

Após empatar com o Everton por 1 a 1 na última rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal volta suas atenções para a disputa da Champions League. Em busca do título inédito, os Gunners conquistou a classificação para as quartas de final após encerrar a primeira fase em terceiro lugar, com 19 pontos. Já nas oitavas, eliminou o PSV por 9 a 3 no placar agregado. Em 10 jogos disputados, registra sete vitórias, dois empates e uma derrota no torneio.

"Estamos prontos para ganhar e derrotá-los, é essa a mentalidade que quero. Queremos ser a equipa que temos sido recentemente, com todos os altos e baixos e coisas com que lidámos, continuar a fazê-lo porque essa é a nossa super força", afirmou o técnico Arteta.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, o Real Madrid, maior campeão do torneio com 15 títulos, voltou a mostrar sua força ao eliminar o Manchester City nos playoffs, com um placar agregado de 6 a 3. Antes disso, na primeira fase, o time merengue encerrou sua participação na 11ª colocação, somando 15 pontos. Nas oitavas de final, o clássico contra o Atlético de Madrid foi decidido nos pênaltis, com vitória madridista por 4 a 2.

"Arteta está a fazer um trabalho fantástico. Levou esta equipe a competir novamente ao mais alto nível e acima de tudo construiu uma equipe que domina os diferentes aspectos do jogo, tornando-a num rival complicado nas competições europeias. Não há muitas equipes assim", analisou o técnico Carlo Ancelotti.

"A experiência nesta competição é muito importante. O saber acumulado significa que não se tem medo destes jogos e desta pressão. É muito importante ter esta experiência e jogadores que já disputaram jogos deste calibre muitas vezes. E isso ajuda os jogadores jovens", completou.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli. Técnico: Arteta.

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Arsenal

Gabriel Jesus, Kai Havertz, Takehiro Tomiyasu, Gabriel Magalhães e Riccardo Calafiori estão machucados.

Real Madrid

Dani Carvajal e Éder Militão seguem fora.

Quando é?