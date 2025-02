Onde assistir a Arsenal x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Clássico será disputado neste domingo (2), no Emirates Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Arsenal e Manchester City se enfrentam neste domingo (2), às 20h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Classificado para as oitavas e final da Champions League, o Arsenal volta suas atenções para a disputa da Premier League. Na vice-liderança, com 47 pontos, os Gunners estão a seis pontos do líder Liverpool.

Por outro lado, o Manchester City garantiu a classificação para disputar os playoffs das oitavas de final da Champions League. No Campeonato Inglês, os Citizens estão abalados com duas vitórias consecutivas e ocupam a quarta posição, com 41 pontos.

Em 212 jogos disputados entre as equipes, o Arsenal soma 99 vitórias, contra 65 do Manchester City, além de 48 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Inglês 2024/25, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Arsenal: Neto; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori, Odegaard, Partey, Rice, Martinelli, Havertz, Trossard.

Manchester City: Ederson; Nunes, Stones, Akanji, Gvardiol, Kovacic, Foden, Gundogan, Bernardo, Marmoush e Haaland.

Desfalques

Arsenal

Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Takehiro Tomiyasu, Benjamin White e David Raya estão fora.

Manchester City

Rodri, Nathan Ake, Ruben Dias, Jeremy Doku e Oscar Bobb estão no DM.

Quando é?