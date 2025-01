Playoffs da Champions League 2024/25: classificados, chaveamento, quando serão os jogos e mais

Conheça todos os confrontos do mata-mata que antecede as oitavas de final da principal competição de clubes da Europa

A nova fase de liga da Champions League, que substituiu a tradicional fase de grupos, trouxe uma nova dinâmica para a competição na temporada europeia 2024/25. Além de classificar apenas oito times diretamente para as oitavas de final, essa fase introduziu um playoff decisivo, colocando grandes equipes do Velho Continente em risco de ficar fora até do mata-mata.

Com os oito jogos da fase de liga concluídos, o chaveamento dos playoffs já está definido. Agora, confira tudo o que você precisa saber sobre os duelos e o caminho rumo ao título.