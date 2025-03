Onde assistir a Arsenal x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Clássico inglês será disputado neste domingo (16), no Emirates Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Arsenal e Chelsea se enfrentam neste domingo (16), às 10h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Classificado para as quartas de final da Champions League após eliminar o PSV, o Arsenal volta suas atenções para a disputa do Campeonato Inglês. Vice-líder com 55 pontos, os Gunners estão a 15 pontos do primeiro colocado, Liverpool.

Por sua vez, o Chelsea garantiu vaga nas quartas de final da Liga Conferência ao eliminar o Copenhagen. No Campeonato Inglês, os Blues ocupam a quarta posição, com 49 pontos, dois a mais que o Manchester City, quinto colocado.

Em 210 jogos disputados entre as equipes, o Arsenal soma 83 vitórias, contra 66 do Chelsea, além de 61 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Inglês 2024/25, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Ödegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Martinelli, Trossard.

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Colwill, Cucurella; Caicedo, Bruno Fernandes; Sancho, Palmer, Nkunku; Neto.

Desfalques

Arsenal

Takehiro Tomiyasu, Bukayo Saka, Kai Havertz e Gabriel Jesus estão lesionados.

Chelsea

Nicolas Jackson, Marc Guiu, Noni Madueke e Omari Kellyman estão no DM, enquanto Mykhaylo Mudryk cumprirá suspensão.

Quando é?