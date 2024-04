Onde assistir a Arsenal x Bayern de Munique ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Champions League 2023/24

Equipes entram em campo nesta terça-feira (9), no Emirates Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Arsenal e Bayern de Munique se enfrentam na tarde desta terça-feira (9), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada e da Max no streaming (veja a programação completa).

Na liderança da Premier League após vencer o Brighton por 3 a 0 na última rodada, o Arsenal volta suas atenções para o mata-mata da Champions. Os Gunners garantiram a classificação para as quartas de final após eliminar o Porto nos pênaltis por 4 a 2 nas oitavas de final. Já na primeira fase, terminaram na liderança do Grupo B, com 13 pontos. Até o momento, acumularam cinco vitórias, um empate e duas derrotas no torneio.

"Temos uma tarefa complicada frente a um clube histórico que é dos mais bem-sucedidos nesta competição. Isso não me assusta, muito pelo contrário, me deixa entusiasmado. E a equipe também. Temos que nos preparar bem e levar nosso jogo para onde queremos. Se fizermos isso temos uma oportunidade de vencer", afirmou o técnico Arteta.

Do outro lado, o Bayern de Munique chega sob pressão após duas derrotas consecutivas no Campeonato Alemão. Na Champions League, os Bávaros lideram o Grupo A com 16 pontos, oito a mais que o Copenhagen, segundo colocado. Nas oitavas de final, venceram a Lazio por 4 a 0 no placar agregado.

Em 12 jogos disputados entre as equipes, o Bayern soma sete vitórias, contra três do Arsenal, além de dois empates. Vale destacar que os alemães venceram os últimos três duelos entre ambos por 5 a 1.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Rice, Ødegaard, Havertz; Saka, Jesus, Martinelli. Técnico: Mike Arteta.

Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro; Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Desfalques

Arsenal

Timber está machucado.

Bayern de Munique

Boey e Sarr estão no departamento médico.

Quando é?

Data: terça-feira, 9 de abril de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Emirates Stadium - Londres, ING

Arbitragem: Glenn Nyberg (árbitro), Mahbod Beigi e Andreas Söderqvist (assistentes), Adam Ladebäck (quarto árbitro), Pol van Boekel (VAR)