Onde assistir ao vivo a São Luiz x Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), em Passos Fundos; veja como acompanhar ao vivo na TV

O Grêmio enfrenta o São Luiz na noite desta quarta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), em Passo Fundo, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho, em busca de mais uma vitória no estadual. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Luiz x Grêmio DATA Quarta-feira, 31 de março de 2021 LOCAL Estádio Vermelhão da Serra - Passo Fundo, RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Grêmio busca mais uma vitória no Gauchão / Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (31), em Passos Fundos.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 13 pontos, o Grêmio busca mais uma vitória após a goleada aplicada sobre o Pelotas por 4 a 0 na última rodada.

Mais uma vez, o auxiliar Alexandre Mendes comandará o Tricolor e deve dar chance para Elias na equipe titular.

Confira a lista de relacionados para a partida de amanhã, contra o São Luiz de Ijuí, pela oitava rodada do #Gauchão2021!



💪🏽⚽🇪🇪🏆🏆🏆 #SLUxGRE #VamosTricolor #UnidosParaOQueDerEVier pic.twitter.com/CRrFSrrTRR — Grêmio FBPA (@Gremio) March 30, 2021

Do outro lado, o São Luiz, com 11 pontos, vem de dois empates seguidos e uma derrota.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Victor Ferraz, Heitor, David Braz e Cortez; Lucas Silva, Darlan e Victor Bobsin (Pedro Lucas); Everton, Léo Chú e Elias.

Provável escalação do São Luiz: Renan Rocha; Lucas Carvalho, Rafael Goiano, Jadson e Leandro Leite; Gabriel Araújo, Jubá e Paulinho Santos; Hugo Almeira, Gustavo Xuxa e Ariel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 2 x 1 Grêmio Gaúcho 25 de março de 2021 Grêmio 4 x 0 Pelotas Gaúcho 28 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Independiente del Valle x Grêmio Copa Libertadores 7 de abril de 2021 19h15 (de Brasília) Caxias x Grêmio Gaúcho 10 de abril de 2021 20h (de Brasília)

SÃO LUIZ

JOGO CAMPEONATO DATA São Luiz 1 x 1 Esportivo Gaúcho 25 de março de 2021 Caxias 4 x 0 São Luiz Gaúcho 28 de março de 2021

Próximas partidas