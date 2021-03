Onde assistir ao vivo a São José x Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho?

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (22), às 20h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

São José e Grêmio se enfrentam na noite desta segunda-feira (22), às 20h (de Brasília), , a partir das 20h (de Brasília), em duelo atrasado da terceira rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São José x Grêmio DATA Segunda-feira, 22 de março de 2021 LOCAL Estádio Passo D'areia São José - Porto Alegre, RS HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Schwengber da Silva

Assistentes: Fabrício Lima e Luiz Naujorks

ONDE VAI PASSAR?



Grêmio busca mais uma vitória no gaúcho (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta segunda-feira (22). Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Invicto no Campeonato Gaúcho com três vitórias, o Grêmio busca mais um triunfo para seguir com 100% de aproveitamento no estadual.

Para o confronto, a equipe seguirá com o auxiliar Alexandre Mendes no comando, ao lado dos jovens da base.

Do outro lado, o São José, com três derrotas e apenas uma vitória, busca a recuperação no Gauchão.

Suspensos, Juliano e Tiago Ulisses estão fora, enquanto Fabiano, com dores no ombro, é tratado como dúvida.

Provável escalação do São José: Fábio; Léo Príncipe, Pablo, Victor Sallinas e Marcelo; Fabiano (R. Jataí), Lissandro e Crystopher; Kelvin (Luiz Eduardo), Alessandro Vinícius e França.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Cortez; Lucas Araújo, Darlan, Guilherme Azevedo, Pedro Lucas e Ferreira; Ricardinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Ayacucho1 x 2 Grêmio Copa Libertadores 17 de março de 2021 Grêmio 2 x 0 Aimoré Gaúcho 19 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Grêmio Gaúcho 25 de março de 2021 21h30 (de Brasília) Grêmio x Pelotas Gaúcho 4 de abril de 2021 A confirmar

SÃO JOSÉ

JOGO CAMPEONATO DATA Aimoré 0 x 1 São José Gaúcho 14 de março de 2021 São José 1 x 2 Brasil de Pelotas Gaúcho 19 de março de 2021

Próximas partidas