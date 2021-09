Onde assistir ao vivo a Santos x São Caetano, pelo Paulista sub-20?

Os times entram em campo nesta quinta-feira (23), às 15h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Santos e São Caetano se enfrentam na tarde desta quinta-feira (23), às 15h (de Brasília), em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da elevensports.com, na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x São Caetano DATA Quinta-feira, 23 de setembro de 2021 LOCAL Rei Pelé - Santos, SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

O elevensports.com, na internet, é o canal que vai passar o jogo desta quinta. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota no clássico para o Corinthians por 3 a 1 na última rodada do Brasileiro sub 20, o Santos volta as atenções para o Paulista.

Do outro lado, o São Caetano venceu o São Bernardo e chega embalado para o confronto fora de casa.

Provável escalação do Santos: Breno; Victor Braga, Gustavo Moreira, Jhonnathan (Yalle) e João Pistelli; Matheus Nunes, Cadu e Lucas Barbosa; Kaio Henrique (Gabriel Santana, Alex e Rwan Seco.

Provável escalação do São Caetano: Felipe Tosta; Chady, Guilherme Tavares, Victor Feresin e Gustavo Gameiro; Ítallo (Kayo Marques), Vinicius Lopes e Pedro Tecolo; Guilherme Lobato, Vinicius Gabriel e Marcelo Pires. Técnico: Vinicius Aparecido ‘Fininho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO CAETANO

JOGO CAMPEONATO DATA Santo André 0 x 0 São Caetano Paulistão sub-20 9 de setembro de 2021 São Caetano 3 x 0 São Bernardo Paulistão sub-20 16 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Caetano x Portuguesa Santista Paulistão sub-20 30 de setembro de 2021 15h (de Brasília) Água Santa x São Caetano Paulistão sub-20 7 de outubro de 2021 15h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Água Santa 0 x 0 Santos Paulistão sub-20 16 de setembro de 2021 Corinthians 3 x 1 Santos Brasileirão sub-20 19 de setembro de 2021

Próximas partidas