Paulista sub-20: tabela de jogos, classificação e mais da edição 2021

Veja datas das partidas, colocações e alguns detalhes do Paulistão sub-20 deste ano

O Campeonato Paulista sub-20 está à todo vapor, com diversos jogos mostrando os talentos mais jovens, que podem ter boas atuações para partir ao profissional de seus respectivos times ou ainda por outros grandes clubes.

Em 2020, o Palmeiras foi campeão em cima de seu grande rival de estado, Corinthians, vencendo nas penalidades por 3 a 1.

A Goal te mostra a tabela de jogos, classificação e outras informações sobre o Paulistão sub-20 de 2021.

Tabela de jogos do Paulista sub-20 2021

Classificação do Paulista sub-20 2021

(Foto: Rubens Chiri/São Paulo/Divulgação)

Grupo 1

POS CLUBE P J V E D SG 1 Tanabi 14 6 4 2 0 5 2 Mirassol 13 6 4 1 1 12 3 Fernandópolis 9 6 3 0 3 -2 4 Monte Azul 7 6 2 1 3 -3 5 Olímpia 4 6 1 1 4 -4 6 América 4 6 1 1 4 -8

Grupo 2

POS CLUBE P J V E D SG 1 Marília 16 6 5 1 0 12 2 XV Jaú 13 6 4 1 1 5 3 Penapolense 10 6 3 1 2 3 4 Vocem 9 6 3 0 3 0 5 Taquaritinga 3 6 1 0 5 -8 6 Assisense 1 6 0 1 5 -12

Grupo 3

POS CLUBE P J V E D SG 1 Ferroviária 18 6 6 0 0 15 2 XV Piracicaba 10 6 3 1 2 4 3 Velo Clube 10 6 3 1 2 -4 4 Independente 6 6 2 0 4 -9 5 Grêmio São-Carlense 4 6 1 1 4 -3 6 Inter Limeira 4 6 1 1 4 -3

Grupo 4

POS CLUBE P J V E D SG 1 Ponte Preta 14 6 4 2 0 13 2 Itapirense 10 6 2 4 0 4 3 Amparo 9 6 2 3 1 3 4 Brasilis FC Ltda 5 6 1 2 3 -7 5 Rio Branco 4 6 2 1 2 2 6 Jaguariuna FC 1 6 0 1 5 -15

Grupo 5

POS CLUBE P J V E D SG 1 Guarani 12 6 3 3 0 6 2 Ituano 10 6 3 1 2 8 3 São Bernardo FC 8 6 2 2 2 -3 4 Desportivo Brasil 7 6 1 4 1 0 5 Capivariano 6 6 2 0 4 -7 6 Atibaia 5 6 1 2 3 -4

Grupo 6

POS CLUBE P J V E D SG 1 Corinthians 14 6 4 2 0 10 2 Juventus 11 6 3 2 1 2 3 Ibrachina FC 10 6 3 1 2 1 4 Nacional 7 6 1 4 1 0 5 Red Bull Bragantino 4 6 1 1 4 -8 6 Portuguesa Desp 2 6 0 2 4 -5

Grupo 7

POS CLUBE P J V E D SG 1 São Paulo 13 6 4 1 1 16 2 Audax 13 6 4 1 1 8 3 Oeste 13 6 4 1 1 5 4 São Bento 5 6 1 2 3 -3 5 GE Osasco 4 6 1 1 4 -10 6 SC Brasil 3 6 1 0 5 -16

Grupo 8

POS CLUBE P J V E D SG 1 Palmeiras 12 6 4 0 2 6 2 Taubaté 12 6 4 0 2 6 3 AA Flamengo 12 6 4 0 2 4 4 União Mogi 7 6 2 1 3 -6 5 São José EC 6 6 2 0 4 -4 6 ECUS 4 6 1 1 4 -6

Grupo 9

POS CLUBE P J V E D SG 1 Água Santa 15 6 5 0 1 4 2 AA Portuguesa 8 6 2 2 2 0 3 Santos 8 6 2 2 2 0 4 São Caetano 8 6 2 2 2 -1 5 Santo André 6 6 1 3 2 -4 6 EC São Bernardo 4 6 1 1 4 1

Atualizado pela última vez em 16/09/2021, às 13h27 (de Brasília).

Outros detalhes sobre o Paulista sub-20 2021

(Foto: Marco Galvão/Ag. Corinthians)

Até o momento, na fase de grupos, seis times estão com a invencibilidade intacta, sendo eles: Tanabi, Marília, Ferroviária (com seis vitórias em seis jogos), Ponte Preta, Guarani e Corinthians.

O clube com mais gols marcados é a Ferroviária, com 20 gols em seis duelos, mantendo uma belíssima campanha. Atrás por um gol, o São Paulo se mantém com 19 tentos, podendo ultrapassar a Ferrinha já no próximo jogo.

Já o SC Brasil é marcado como o time que mais tomou gols, com 19 tentos sofridos.