Onde assistir ao vivo a Santos x Bahia, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste sábado (11), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Santos e Bahia se enfrentam na noite deste sábado (11), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha em tempo real clicando aqui.

A arbitragem será de Paulo Cesar, auxiliado por de Guilherme Dias e Felipe Alan Costa. No VAR, o comando será de Emerson de Almeida.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

O Santos, com 22 pontos, soma três empates e duas derrotas seguidas no Brasileirão, enquanto o Bahia, com 21, reencontrou o caminho da vitória na última rodada, após vencer o Fortaleza.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Buscando a reabilitação no campeonato, antes de encarar o Athletico-PR, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Santos terá a estreia do técnico Fabio Carille.

Para o confronto, Marinho, recuperado de dores musculares, retorna, enquanto Sandry, John Victor, Kaiky e Kevin Malthus, lesionados, estão fora.

Já o Bahia reencontrou o caminho da vitória após oito jogos, e agora chega embalado para conquistar mais três pontos.

Gilberto, que cumpriu suspensão contra o Vozão, retorna. No entanto, Matheus Teixeira e Rossi, suspenso e lesionado, respectivamente, são desfalques certos.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan (Moraes); Camacho, Carlos Sánchez, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho e Léo Baptistão.

Provável escalação do Bahia: Matheus Claus (Danilo Fernandes); Nino Paraíba, Luiz Otávio, Conti e Juninho Capixaba; Lucas Araújo, Daniel, Lucas Mugni e Rodriguinho; Gilberto e Rodallega.