Onde assistir ao vivo a Salgueiro x CRB, pela Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo neste domingo de Páscoa (4), às 16h (de Brasília), no Cornélio de Barros; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Salgueiro e CRB se enfrentam na tarde deste domingo (4), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela sétima rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo na Net/Claro, Sky e Directv GO, na TV fechada, e no NordesteFC e Twitch, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Salgueiro x CRB DATA Domingo, 4 de abril de 2021 LOCAL Cornélio de Barros - Salgueiro, PE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Diego da Silva (SE)

Assistentes: Daniel Vidal Pimentel (SE) e Wendel Augusto Lino (SE)

Quarto árbitro: Paulo Belence (PE)

ONDE VAI PASSAR?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Directv GO, Net/Claro e Sky, na TV fechada, e o NordesteFC e Twitch, na internet, transmitem o jogo deste domingo (4), às 16h (de Brasília).

Faltando apenas duas rodadas para o término da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Salgueiro entra em campo precisando vencer o CRB para avançar ao mata-mata.

"É um jogo importante, já é decisivo para nós. Precisamos vencer para continuar vivos na competição. O último resultado não foi bom. O jogo em si foi bom, acabamos por fazer os gols, ganhamos o jogo, mas o árbitro conseguiu inverter as coisas. Vamos ver se em casa, contra o CRB, as coisas correm melhor, fazemos um bom jogo e se no final ainda estamos posicionados para lutar por alguma coisa", disse o técnico Daniel Neri.

Já o CRB, com 11 pontos, pode garantir a classificação para as quartas de final da "Lampions League", dependendo dos resultados da rodada.

Sem o volante Wesley, lesionado, o técnico Roberto Fernandes deve manter Claudinei, Diego Torres e Calyson entre os titulares.

Provável escalação do CRB: Edson Mardden; Reginaldo, Gum, Diego Ivo e Guilherme Romão; Claudinei, Diego Torres e Calyson; Luidy, Hiury e Lucão.

Provável escalação do Salgueiro: Lucas, Dadinha, Ranieri, Leozão e Alan Pires; Bruno Sena, Felipe Baiano, Aruá; Tarcísio, Ciel e Alison Araçoiaba.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO SALGUEIRO NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, o Salgueiro soma sete pontos, após três derrotas, duas vitórias e um empate. Aproveitamento de 38.9%.

Salgueiro 2 x 3 Bahia - 28 de fevereiro de 2021

4 de Julho 1 x 0 Salgueiro - 7 de março de 2021

Salgueiro 1 x 0 Santa Cruz - 11 de março de 2021

Confiança 0 x 0 Salgueiro - 20 de março de 2021

Salgueiro 1 x 0 Treze - 24 de março de 2021

Sampaio Corrêa 3 x 2 Salgueiro - 29 de março de 2021

JOGOS DO CRB NA COPA DO NORDESTE

O CRB, com 11 pontos, registra dois empates, uma derrota e três vitórias na "Lampions League". Aproveitamento de 61.1%.

Fortaleza 1 x 0 CRB - 3 de março de 2021

CRB 2 x 0 Sport - 6 de março de 2021

CSA 1 x 1 CRB - 14 de março de 2021

CRB 2 x 1 Botafogo-PB - 21 de março de 2021

Vitória 1 x 1 CRB - 24 de março de 2021

CRB 2 x 0 ABC - 30 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SALGUEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Salgueiro 1 x 0 Treze Copa do Nordeste 24 de março de 2021 Sampaio Corrêa 3 x 2 Salgueiro Copa do Nordeste 29 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Salgueiro x Náutico Campeonato Pernambucano 7 de abril de 2021 20h (de Brasília) Ceará x Salgueiro Copa do Nordeste 10 de abril de 2021 16h (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA Goianésia 2 x 3 CRB Copa do Brasil 27 de março de 2021 CRB 2 x 0 ABC Copa do Nordeste 30 de março de 2021

Próximas partidas