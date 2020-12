Onde assistir ao vivo a RB Leipzig x Manchester United, pela Champions League?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (8), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

De olho na classificação às oitavas de final, o visita RB Leipizg na tarde desta terça-feira (8), às 17h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da . A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus.

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Manchester United x DATA Quarta-feira, 28 de outubro de 2020 LOCAL Red Bull Arena Leipzig - HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Red Devils precisam de apenas um empate / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus, a partir das 17h (de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Apenas um empate basta. O Manchester United entra em campo precisando evitar uma derrota na Red Bull Arena para avançar para a fase eliminatória.

Os ingleses não poderão contar com Fred, suspenso, após receber o vermelho na derrota para o PSG na última rodada. Paul Pogba pode aparecer no meio-campo ao lado de Scott McTominay, com Alex Telles e Aaron Wan-Bissaka nas laterais.

Our final group-stage game of the 2020/21 Champions League campaign — come on United! 🔴⚪⚫#MUFC #UCL — Manchester United (@ManUtd) December 8, 2020

Já o RB Leipzig precisa apenas da vitória para avançar, mas não terá Lukas Klostermann, Fabrice Hartmann, Konrad Laimer, Benjamin Henrichs e Hwang Hee-chan.

Por outro lado, Dani Olmo , Emil Forsberg e Yussuf Poulsen devem ser titulares.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Lindelof, Maguire, Tuanzebe; Wan-Bissaka, McTominay, Pogba, Telles; Fernandes; Greenwood, Rashford.

Provável escalação do RB Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Konate, Upamecano, Angelino; Sabitzer, Kampl; Haidara, Forsberg, Olmo; Poulsen.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

Com a mesma pontuação, Manchester United e RB Leipzig registram nove pontos cada. Ingleses e alemães somam três vitórias e duas derrotas.

JOGOS DO MANCHESTER UNITED NA UCL

1 x 2 Manchester United - 20 de outubro de 2020

Manchester United 5 x 0 RB Leipzig - 28 de outubro de 2020

Istanbul 2 x 1 Manchester United - 4 de novembro de 2020

Manchester United 4 x 1 Istanbul - 24 de novembro de 2020

Manchester United 1 x 3 PSG - 2 de dezembro de 2020

JOGOS DO RB LEIPZIG NA UCL

RB Leipzig 2 x 0 Istanbul - 20 de outubro de 2020

Manchester United 5 x 0 RB Leipzig - 28 de outubro de 2020

RB Leipzig 2 x 1 PSG - 4 de novembro de 2020

PSG 1 x 0 RB Leipzig - 24 de novembro de 2020

Istanbul 3 x 4 RB Leipzig - 2 de dezembro de 2020

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 1 x 3 PSG Liga dos Campeões 2 de dezembro de 2020 1 x 3 Manchester United Premier League 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Manchester United Premier League 17 de dezembro de 2020 17h (de Brasília) Manchester United x Premier League 20 de dezembro de 2020 13h30 (de Brasília)

RB LEIPZIG

JOGO CAMPEONATO DATA Istanbul 3 x 4 RB Leipzig Liga dos Campeões 2 de dezembro de 2020 de Munique 3 x 3 RB Leipzig 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas