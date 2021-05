Onde assistir ao vivo a RB Bragantino x Santos, pelo Campeonato Paulista?

Equipes entram em campo neste sábado (1), às 20h (de Brasília), no Nabizão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Santos e RB Bragantino se enfrentam na noite deste sábado (1), às 20h (de Brasília), no Nabizão, em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista. O duelo terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Santos DATA Sábado, 1 de maio de 2021 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista, SP HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Peixe busca a vitória no Paulistão / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após a derrota para o River Plate no meio da semana na fase de grupos da Copa Libertadores, o Santos volta a campo buscando reencontrar o caminho da vitória no Paulistão. Ameaçado de eliminação na fase de grupos do estadual, o Peixe deve ter força máxima em campo neste sábado.

Ainda sem um treinador após a saída de Ariel Holan, a equipe será comandada novamente pelo auxiliar Marcelo Fernandes.

Atualmente, o Santos ocupa a terceira colocação do grupo D, com nove pontos.

Peixão realizou o último treino antes da partida contra o Red Bull Bragantino pelo #Paulistão. pic.twitter.com/UO2PYy8dc1 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) April 30, 2021

Já o RB Bragantino também vem de derrota para o Emelec na Copa Sul-Americana, e agora mira na manutenção da liderança do grupo C.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Vinicius Balieiro e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga (Ângelo).

Provável escalação do RB Bragantino: Júlio César; Weverton, Léo Realpe, Ligger e Natan; Tomás Cuello, Jadsom (Ricardo Ryller) e Vitinho (Claudinho); Pedrinho, Phelipe e Jan Hurtado.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 2 Corinthians Paulista 26 de abril de 2021 Boca Juniors 2 x 0 Santos Paulista 28 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x The Strongest Copa Libertadores 4 de maio de 2021 19h15 (de Brasília) Palmeiras x Santos Paulista 6 de maio de 2021 A definir

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 0 x 0 Ferroviária Campeonato Paulista 26 de abril de 2021 Emelec 3 x 0 RB Bragantino Copa Sul-Americana 29 de abril de 2021

