Onde assistir ao vivo a RB Bragantino x Corinthians, pelo Campeonato Paulista?

Timão estreia no Paulistão neste domingo (28), às 18h15 (de Brasília), no Nabizão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Corinthians enfrenta o RB Bragantino na noite deste domingo (28), às 18h (de Brasília), no Nabizão, na estreia do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO RB Bragantino x Corinthians DATA Domingo, 28 de fevereiro de 2021 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista, BRA HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Neuza Ines Back

Quarto árbitro: Leandro Carvalho da Silva

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo (28). Você também pode acompanhar a partida na Goal em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Corinthians estreia no Paulistão com 10 desfalques: Danilo Avelar, Ruan Oliveira, Gustavo Mantuan, Léo Santos, Fagner, Fábio Santos, Luan, Jô e Otero, no departamento médico, enquanto Vitinho, com Covid-19, também está fora.

Após uma temporada ruim e com vice-campeonato no estadual em 2020, o Timão busca se recuperar com o técnico Vagner Mancini prometendo que não irá preservar os seus jogadores para o Paulista.

COMEÇA O EXPEDIENTE DO BANDO DE LOUCOS!!!



Paulista ligado, e eu naquele estado já tô programado esperando o Timão!



⚽ Red Bull Bragantino x Corinthians

🏆 @Paulistao (1ª rodada)⠀⠀

⏰ 18h⠀⠀

🏟 Nabi Abi Chedid

📺 @canalpremiere#RBBxSCCP#VaiCorinthians pic.twitter.com/RlDkJjhNxx — Corinthians (@Corinthians) February 28, 2021

Já o RB Bragantino do técnico Maurício Barbieri tem apenas uma baixa certa: Luan Cândido, que se recupera de uma pancada na cabeça.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Jemerson, Gil e Lucas Piton; Gabriel e Cantillo (Ramiro); Gustavo Silva, Cazares e Mateus Vital; Léo Natel.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Ricardo Ryller, Raul e Claudinho; Artur, Vitinho e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 x 0 Vasco Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021 Internacional 0 x 0 Corinthians Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Palmeiras Campeonato Paulista 3 de março de 2021 19h (de Brasília) Corinthians x Ponte Preta Campeonato Paulista 7 de março de 2021 11h (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 0 x 0 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021 RB Bragantino 1 x 0 Grêmio Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021

Próximas partidas