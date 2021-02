Onde assistir ao vivo a PSG x Nice, pelo Campeonato Francês?

Equipes entram em campo neste sábado (13), às 13h (de Brasília), no Parc des Princes; veja como acompanhar na internet

O PSG enfrenta o Nice na tarde deste sábado (13), às 13h (de Brasília), no Parc des Princes, pela 25ª rodada do Campeonato Francês, antes de enfrentar o Barcelona, pelas oitavas de final da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo no aplicativo da OneFootball App, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Nice DATA Sábado, 13 de fevereiro de 2021 LOCAL Parc des Princes - Paris, FRA HORÁRIO 13h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



PSG busca a liderança na Ligue 1 /Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no aplicativo da OneFootball. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real, a partir das 13h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando a terceira vitória consecutiva na temporada antes de voltar as atenções para a Champions League, O PSG abre a 25ª rodada do campeonato nacional, com 51 pontos e a três do líder Lille.

Para o duelo, o técnico Pochettino tem uma longa lista de jogadores lesionados, incluindo Neymar, que saiu machucado na vitória dos parisienses sobre o Caen, pela Copa da França.

Já o Nice, com 29 pontos, reencontrou com o caminho da vitória na última rodada e agora busca mais três pontos fora de casa.

Dante e Jeff Reine-Adelaide desfalcam a equipe até o final da temporada, enquanto Jordan Lotomba, Danilo e Youcef Atal também estão lesionados.

Provável escalação do PSG: Sergio Rico; Layvin Kurzawa, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Alessandro Florenzi; Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Pablo Sarabia; Moise Kean, Kylian Mbappe, Mauro Icardi.

Provável escalação do Nice: Walter Benitez; Jean-Clair Todibo, Flavius ​​Daniliuc, William Saliba , Hassane Kamara; Morgan Schneiderlin; Hicham Boudaoui, Alexis Maurice, Pierre Lees-Melou, Amine Gouiri; Myziane Maolida.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Olympique 0 x 2 PSG Ligue 1 7 de fevereiro de 2021 Caen 0 x 1 PSG Copa da França 10 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x PSG Champions League 16 de fevereiro de 2021 17h (de Brasília) PSG x Monaco Ligue 1 21 de fevereiro de 2021 17h (de Brasília)

NICE

JOGO CAMPEONATO DATA Nice 3 x 0 Angers Ligue 1 7 de fevereiro de 2021 Nîmes 1 x 3 Nice Copa da França 10 de fevereiro de 2021

Próximas partidas