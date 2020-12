Onde assistir ao vivo a Palmeiras x RB Bragantino, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (27), às 18h15 (de Brasília), no Allianz Parque; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Deixando de lado a semifinal da Copa do Brasil, o Palmeiras recebe o RB na noite deste domingo (27), às 18h15 (de Brasília), em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando AQUI.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO x RB Bragantino DATA Domingo, 27 de dezembro de 2020 LOCAL Allianz Parque - , BRA HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Alex Ang (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Quarto árbitro: Salim Fende (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Assistentes VAR: Rafael Gomes (SP) e Vitor Carmona (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Palmeiras quer retornar ao G-4 / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, a partir das 18h15 (de Brasília).

Qual o número do canal Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando entrar no G-4 do Brasileirão, o Palmeiras entra em campo deixando de lado o duelo de volta contra o , pela semifinal da Copa do

Depois de quase um mês afastado dos gramados devido a uma lesão, Patrick Ferreira foi a grande novidade das atividades durante a semana, mas ainda não deverá retornar ao grupo.

Reapresentação ✅

Com foco no @Brasileirao, a manhã foi de treino na Academia de Futebol ➤ https://t.co/hCNX9v3Goi#AvantiPalestra pic.twitter.com/GPDrmmxvGH — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) December 24, 2020

Já o RB Bragantino não terá o técnico Maurício Barbieri no banco de reservas, uma vez que cumprirá suspensão automática. A tendência é que o auxiliar chileno Maldonado dirija a equipe.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Zé Rafael), Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Lucas Lima); Gabriel Veron, Luiz Adriano (Willian) e Rony (Gustavo Scarpa).

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Luan Cândido; Raul, Ramires e Claudinho; Tubarão, Artur e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Palmeiras Campeonato Brasileiro 19 de dezembro de 2020 Palmeiras 1 x 1 América-MG 23 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Palmeiras Copa do Brasil 30 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília) Palmeiras x Campeonato Brasileiro 6 de janeiro de 2021 21h30 (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 2 x 1 Campeonato Brasileiro 12 de dezembro de 2020 RB Bragantino 0 x 1 -PR Campeonato Brasileiro 20 de dezembro de 2020

Próximas partidas