Onde assistir ao vivo a Palmeiras x RB Bragantino, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste sábado (9), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras enfrenta o RB Bragantino neste sábado (9), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o reencontro do Verdão com sua torcida. O estádio poderá receber até 30% de sua capacidade total. O duelo terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x RB Bragantino DATA Sábado, 9 de outubro de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (SC) e Johnny Barros (SC)

Quarto árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

Auxiliar VAR: Helton Nunes (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Palmeiras

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste sábado, no Allianz Parque. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

No reencontro com a torcida no Allianz Parque, o Palmeiras busca voltar a vencer depois de três empates e duas derrotas consecutivas na temporada.

Willian, afastado nos últimos dois jogos (contra o Juventude e América-MG) devido a questões familiares, retorna.

Já o RB Bragantino, com 35 pontos, e não vence no Brasileirão há seis rodadas (quatro empates e duas derrotas), entra em campo pressionado pela vitória.

Léo Ortiz, que deixou o campo contra o Flamengo com dores no posterior da coxa, será reavaliado. Caso não esteja apto, Natan é o mais cotado para assumir a vaga.

Provável escalação do Palmeiras: Jailson; Gabriel Menino, Renan, Luan e Jorge; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Dudu e Luiz Adriano.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz (Natan) e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires e Praxedes; Artur, Cuello e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGOS CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 1 Juventude Brasileirão 3 de outubro de 2021 América-MG 2 x 1 Palmeiras Brasileirão 6 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Palmeiras Brasileirão 12 de outubro de 2021 21h30 (de Brasília) Palmeiras x Internacional Brasileirão 17 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGOS CAMPEONATO DATA RB Bragantino 2 x 2 Corinthians Brasileirão 2 de outubro de 2021 RB Bragantino 1 x 1 Flamengo Brasileirão 6 de outubro de 2021

