Onde assistir ao vivo a Napoli x Juventus, pela Serie A italiana?

Equipes entram em campo sábado (11), às 13h (de Brasília), no San Paolo; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Juventus e Napoli se enfrentam na tarde deste sábado (11), às 13h (de Brasília), no San Paolo, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, pela internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Empoli DATA Sábado, 11 de setembro de 2021 LOCAL San Paolo - Napoles, ITA HORÁRIO 13h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, pela internet, são os canais que vão passar o jogo deste sábado, às 13h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com apenas um ponto conquistado em dois jogos disputados, a Juventus entra em campo pressionado pela primeira vitória.

Federico Chiesa, com problema no tendão da coxa, está fora.

Por outro lado, Juan Cuadrado e Paolo Dybala, retornam.

Já o Napoli, invicto e com seis pontos, busca manter o aproveitamento de 100% no Campeonato Italiano.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Kulusevski, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Kean.

Provável escalação do Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Anguissa, Elmas, Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

GO CAMPEONATO DATA Udinese 2 x 2 Juventus Serie A italiana 22 de agosto de 2021 Juventus 0 x 1 Empoli Serie A italiana 28 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Malmo x Juventus Champions League 14 de setembro de 2021 16h (de Brasília) Juventus x Milan Seria A italiana 18 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

NAPOLI

JOGO CAMPEONATO DATA Genoa 1 x 2 Napoli Serie A italiana 29 de agosto de 2021 Napoli 1 x 5 Benevento Serie A italiana 6 de setembro de 2021

Próximas partidas